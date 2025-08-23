الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قائد الجيش امام وفد من الكونغرس: نشدد على دور اليونيفيل

2025-08-23 | 14:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قائد الجيش امام وفد من الكونغرس: نشدد على دور اليونيفيل
قائد الجيش امام وفد من الكونغرس: نشدد على دور اليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، وفدًا من الكونغرس الأميركي، بحضور السفيرة الأميركية مع وفد مرافق.

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم التشديد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
مقالات ذات صلة
قائد الجيش امام وفد من الكونغرس: نشدد على دور اليونيفيل

محليات

قائد الجيش

لبنان

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أنباء عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تفاحتا قضاء صيدا
"لا نريد المسرحيات".. باسيل عن سلاح حزب الله: ربنا يوفّق!

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مواطن كان يتفقد منزله في بلدة الضهيرة
04:59
النائب سجيع عطية لـ"الجديد": لاريجاني قال "الأمر لي"
04:51
النائب سجيع عطية لـ"الجديد": الإنتخابات النيابية قد تتأجل من سنة الى سنتين
04:11
المنطقة العازلة.. شرط إسرائيلي جديد (الأنباء الكويتية)
03:48
"حزب الله" متمسك بالسلاح الفلسطيني (الشرق الاوسط)
03:37
تعديلات حاسمة على قرار اليونيفيل (الشرق الأوسط)
01:42
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025