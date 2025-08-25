مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة في كفركلا (صورة)

أفاد مراسل "الجديد" أن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من احد السكان اثناء قيامه بنقل اثاث منزله في بلدة كفركلا الحدودية، دون وقوع إصابات