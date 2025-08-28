الأخبار
محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2025-08-28
ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

جاء في اسرار الصحف:

النهار

تبيّن أنّ موظفة في السفارة الأميركية أشرفت على تنظيم الحوار والأسئلة بين أعضاء الوفد الأميركي والمراسلين في القصر الجمهوري أول من أمس، من دون أيّ تدخل من المولجين عادة بهذه المهمة في بعبدا.

بثّت قناة "المنار" تقريراً لأحدهم يتعرّض للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله ممّا أثار استياءً واسعاً لدى مؤيديه الذين لم يفهموا المغزى من الخطوة.

يسود تساؤل ما إذا كانت الاحتجاجات في الجنوب التي أدت لإلغاء زيارة السفير توم برّاك إلى صور والخيام بمثابة رسالة مشفّرة عن مصير أي قرار بتنفيذ خطة الجيش بحصر السلاح من دون تفاهم مسبق.

يقول وزير سابق إنّ العلاقة بين لبنان والنظام السوري الجديد يبدو أنّها لم تتبلور بعد رغم وجود نية مشتركة بتسوية العلاقات بين البلدين.

ينتظر اللبنانيون تطوّرات ملف تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في ظل حملة تشكيك واسعة في الخطوة الأولى المهزلة وما إذا كانت ستتبعها خطوات.

لوحظ أنّه وبعد الحملات على الموفد الأميركي توم برّاك وكلامه تجاه الصحافيين في قصر بعبدا، انطلقت حملات مضادة أعادت نبش دفاتر الماضي لمسؤولين كبار كانوا يهاجمون الإعلاميين بعنف.

تبيّن أنّ ما أُشيع عن مليار دولار وعن استعداد "حزب الله" لإطلاق حملة إعادة إعمار الضاحية والجنوب والبقاع بمعزل عن الدولة غير صحيح، وأنّ المال المحكي عنه غير متوافر.

*****

الجمهورية

يشترك وزيران في إعداد مشروع حيَوي يَصون الحُرّيات في قطاع بارز بطريقة مستدامة ضمن الأطر القانونية والمهنية.

سأل دبلوماسي بارز: "ما هو الخيار البديل لجهة حزبية في عدم الالتزام بالقرارات الدولية، من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف عمليات الاغتيال المتواصلة وإعادة الإعمار؟".

أسقط القضاء الإداري اتفاقية بين مصرف لبنان وإحدى الشركات المملوكة من مصرفي لبناني وشركاء له من دولة عدوة، باعتبار أنّ العقد لم يمرّ بهيئة الشراء العام.

*****

اللواء

فوجئت مصادر ذات صلة بتأجيل زيارة الوفد السوري إلى بيروت، الأمر الذي كشف عن عدم نضوج التفاهمات حول جدول الأعمال الذي طُرح للزيارة..

يسعى فريق حقوقي إلى فتح معركة، بعد الافراج عن موظف مالي كبير سابق، لجهة فتح ملفات، لم تتوضح بعد طبيعتها..

يتزايد الحديث في مواقع ومنصات عن جولة حرب جديدة في فترة زمنية قد لا تتجاوز نهاية العام..

*****

نداء الوطن

بدا لافتًا تشديد التدابير الأمنية في محيط سفارات غربية عدة وذلك بعد التصعيد الكلامي لمسؤولين في "حزب الله".

يُجري الرئيس نبيه بري تغييرات "دقيقة وحسَّاسة" في فريقه الاستشاري وظهر ذلك في تقريب شخصية تلعب دورًا محوريًا دبلوماسيًا على حساب شخصية لعبت دورًا محوريًا وزاريًا. ويعتمد الرئيس بري السريَّة المطلقة في هذا الملف بسبب "حساسيته".

من المنتظر أن يُعقد في نهاية هذا الشهر اجتماع أمني لبناني سوري في الرياض بمشاركة أميركية ويشارك فيه من الجانب اللبناني مدير المخابرات في الجيش.

*****

البناء

كشفت مصادر متابعة لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بمن فيهم الذين أدينوا بجرائم إرهاب وارتكاب جرائم استهدفت الجيش اللبناني عن نقاش يدور في الأوساط الحكوميّة للموافقة على إيجاد صيغة اتفاق بين وزارتي العدل يسمح بتبادل السجناء لتمضية محكوميّتهم أو إعادة محاكمتهم في بلدهم الأصلي، مع العلم بعدم وجود مساجين لبنانيين في سورية إلا بأعداد قليلة ولا تزال العقدة هي في الخشية من ردة فعل عائلات شهداء الجيش والقوى الأمنية الذين سقطوا في استهدافات هؤلاء المحكومين بجرائم الإرهاب. وتقول المصادر إن الحكومة تفكر بعفو عام عن الموقوفين اللبنانيين الذين لم يحاكموا والذين أمضوا نصف محكوميّاتهم بحيث تتخلّص من مشكلة موقوفي الشمال بتهم الإرهاب وموقوفي البقاع بتهم المخدرات، علماً أن بعض الموقوفين اللبنانيين بتهم الإرهاب تطالب بهم الحكومة السورية.

تؤكد مصادر على صلة بملف التفاوض السوري الإسرائيلي حول الاتفاق الأمني الذي تحدّث عنه المبعوث الأميركي توماس برّاك وأكده الرئيس الانتقالي لسورية أحمد الشرع أنه عالق عند عقد منها حدود المنطقة الأمنية التي تطلب «إسرائيل» خلوّها من أي قوات نظامية للدولة السورية، وتضيف أن عمليات القصف التي استهدفت مواقع نظاميّة للجيش السوري تمّت في مناطق تطلب «إسرائيل» ضمّها للمنطقة الأمنية وكلها تقع في مناطق داخل محافظة دمشق أو قرب حدود المحافظة ومنها منطقة يعفور على سبيل المثال ومنطقة السيدة زينب ومنطقة عقربا وجرمانا وصحنايا، ما يُضعف قبضة الحكومة في كل منطقة جنوب ريف دمشق ويوسّع فرص نشوء كيانات مسلّحة محليّة تنافس الحكومة على ممارسة السلطة والنفوذ ويربط مناطق الانتشار الدرزيّ في السويداء ومحيط العاصمة.
ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

لبنان

الصحف

اسرار الصحف

Aljadeed
رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة
03:59

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة
03:59
03:59
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
03:41
03:41
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22
03:22
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
03:04
03:04
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية
03:04
03:04
111 مهمة للدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية
02:40
02:40
