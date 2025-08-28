خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز.. والجيش يوقف الفاعلين

بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
تُظهر خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة السان
تيريز – الحدث
، ونتيجة التتبُّع من قبل مديرية المخابرات
، أوقفت دورية من المديرية في منطقة بئر العبد – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) لضلوعه في عملية الخطف. كما أوقفت المواطن المخطوف (ر.ت.) بعدما تبيَّن أنه مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة دراجات نارية، إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهما مسدسًا وذخائر حربية.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المريجة
– الضاحية الجنوبية المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار وتهديده المواطنين، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.