محليات

لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: شملت عملية تسليم السلاح ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وشاحنة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل المتبقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عل

2025-08-28 | 06:10
لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: شملت عملية تسليم السلاح ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وشاحنة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل المتبقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عل
لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: شملت عملية تسليم السلاح ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وشاحنة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل المتبقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عل
لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: شملت عملية تسليم السلاح ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، وشاحنة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل المتبقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عل

محليات

الحوار

اللبناني–الفلسطيني:

عملية

تسليم

السلاح

ثماني

شاحنات:

الرشيدية،

وشاحنة

البص،

وأخرى

البرج

الشمالي،

تُستكمل

المراحل

المتبقية

المخيمات

الخطة

المتفق

مراسل الجديد: تجدد الغارات باتجاه الخردلي
خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز.. والجيش يوقف الفاعلين

ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن السلاح
09:34

ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن السلاح

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام، ظهر اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث جدد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارة سلام الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب ماكرون عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

09:34

ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن السلاح

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام، ظهر اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث جدد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارة سلام الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب ماكرون عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.

مأساة في جبيل.. سقوط شاب خلال ممارسته الـ"Paragliding"
09:19

مأساة في جبيل.. سقوط شاب خلال ممارسته الـ"Paragliding"

أصيب أحد الأشخاص برضوض وجروح بعد سقوطه على صخور شاطىء البحصة في جبيل، أثناء ممارسته رياضة الطيران المظلّي Paragliding.

وحضرت على الفور فرق الإسعاف في الصّليب الأحمر اللبناني لإسعافه.

09:19

مأساة في جبيل.. سقوط شاب خلال ممارسته الـ"Paragliding"

أصيب أحد الأشخاص برضوض وجروح بعد سقوطه على صخور شاطىء البحصة في جبيل، أثناء ممارسته رياضة الطيران المظلّي Paragliding.

وحضرت على الفور فرق الإسعاف في الصّليب الأحمر اللبناني لإسعافه.

نائب حزب الله: لسنا في وارد تسليم السلاح
09:14

نائب حزب الله: لسنا في وارد تسليم السلاح

زار وفد من "حزب الله" ضم النائبين حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة ورامي ابو حمدان، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في دارته بالحازمية.

09:14

نائب حزب الله: لسنا في وارد تسليم السلاح

زار وفد من "حزب الله" ضم النائبين حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة ورامي ابو حمدان، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في دارته بالحازمية.

ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن السلاح
09:34
مأساة في جبيل.. سقوط شاب خلال ممارسته الـ"Paragliding"
09:19
نائب حزب الله: لسنا في وارد تسليم السلاح
09:14
العقيد جهاد شريف مسؤول الأمن الوطني في مخيم البص للجديد: تم تسليم الاسلحة المتوسطة والأجواء داخل المخيم هادئة
09:09
مؤسّسة العلامة فضل الله استنكرت الحملة ضدّه: ندعو المحطّة التّلفزيونيّة الّتي أساءت له الى إتخاذ خطوات تصحيحيّة
08:33
بالصور.. الجيش تسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات صور
08:19
