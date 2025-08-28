مراسل الجديد: تجدد الغارات باتجاه الخردلي

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام، ظهر اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث جدد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما اتفقا خلال زيارة سلام الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب ماكرون عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.
أصيب أحد الأشخاص برضوض وجروح بعد سقوطه على صخور شاطىء البحصة في جبيل، أثناء ممارسته رياضة الطيران المظلّي Paragliding.وحضرت على الفور فرق الإسعاف في الصّليب الأحمر اللبناني لإسعافه.
زار وفد من "حزب الله" ضم النائبين حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة ورامي ابو حمدان، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في دارته بالحازمية.