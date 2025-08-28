نائب حزب الله: لسنا في وارد تسليم السلاح

بعد اللقاء، قال الحاج حسن: "في إطار الجولات التي يقوم بها على المرجعيات السياسية والحزبية، نقوم انا والدكتور إيهاب حمادة والحاج رامي ابو حمدان من كتلة "الوفاء للمقاومة" بزيارة الرئيس ايلي الفرزلي، لنهنئه على شفائه".

اضاف: "تهدف الزيارات الى التواصل مع هذه المرجعيات ووضعها في الأجواء السياسية القائمة خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والعدوان المتواصل على والقتل والانتهاكات اليومية".

وتابع: "في ضوء استمرار للنقاط الخمس يبدو انها أصبحت أكثر من خمس نقاط، واستمرار الصهيوني باحتجاز الأسرى واستمرار رعاته في منع البدء بإعادة الأعمار يتوافق ذلك مع تهديد وتهويل اسرائيلي ومع ضغوط أميركية وانحياز أميركي كامل إلى جانب العدو الصهيوني من دون الأخذ بأي مطلب من مطالب السلطة في لبنان، خصوصا مع الوفد الذي أبلغ اللبنانيين قبل يومين، بأجوبة على طريقة كاوبوي الذي أهان الصحافيين في القصر وأهان اللبنانيين من خلالهم، ولم يعتذر حتى الآن، في ظل الضغوط الأميركية المتفاقمة على لبنان لفرض شروط مذلة عليه من دون تنازلات ولا أي مقابل" .



وختم: "في ظل الخطيئة الكبيرة التي أقدمت عليها الحكومة في 5 و 7 آب الحالي، ومن دون أي رؤية استراتيجية وتجاوزا لخطاب القسم والبيان الوزاري اللذين ينصان صراحة على انهاء الاحتلال واعادة الأسرى والبدء بإعادة الأعمار ووقف العدوان، وبناء لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي التزم به لبنان بشكل كامل من دون أي مقابل والذي لم تلتزم به ، وتجاوزا أيضا للورقة الرئاسية والبيان الوزاري وخطاب القسم والورقة الرئاسية التي تنص على استراتيجية أمن ، يبدو أن كل هذا أسقط تحت وطأة الضغوط الأميركية المتنامية والمتزايدة، وإننا كحزب نؤكد على الاتي:

اولا، اننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق

ثانيا، على السلطة في لبنان ان تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب إسرائيل في 26 الثاني 2025 عدة أشهر وعودة الأسرى والبدء بالاعمار. هذه الأمور هي مقدمات اساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على اساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل كما عبر السيناتور الاميركي ليندس".