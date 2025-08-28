ماكرون لسلام: نؤيد قرارات الحكومة بشأن السلاح

تلقى رئيس الحكومة ، ظهر الخميس، إتصالاً هاتفياً من ، حيث جدد فيه التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في كما اتفقا خلال زيارة سلام للإليزيه، وآخر لدعم المسلحة . كما أعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح.



