الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أسرار الصحف 29/08/2025

2025-08-29 | 00:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسرار الصحف 29/08/2025
أسرار الصحف 29/08/2025

جاء في أسرار الصحف:

النهار

على الرغم من طلب وزيرة الشباب والرياضة التشدّد في إجراءات الطيران الشراعي بعد الحوادث المتكررة والمميتة أحياناً، سقط أمس أحد الهواة في منطقة جبيل ما يُشير إلى أنّ إجراءات المنع لا تزال غير سارية.

بدأت شركات استطلاع الآراء عملها في عدد من المناطق، وأحياناً من دون مهنية، عبر إسقاط أسماء بارزة من اللوائح، وفق أحد النواب المرشحين تكراراً.

أُبلغت أجهزة أمنية بوجوب اتخاذ إجراءات احتياط من اليوم وإلى موعد اجتماع مجلس الوزراء لعرض خطة حصر السلاح خوفاً من توجيه رسائل أمنية أو في الشارع إلى الحكومة قبل الثلاثاء.

ردّت مؤسسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله على قناة "المنار" من دون أن تُسميها داعية إدارتها إلى "وقف الانحدار ونكء الجرح من جديد وإطلاق شرارات الفتنة".

يُكثّف "حزب الله" من زياراته ولقاءاته مع حلفاء سابقين لإعادة لمّ الشمل وكسب التأييد في هذه المرحلة الحساسة، وأيضاً من أجل حشد الدعم في الانتخابات النيابية المقبلة.

يقول وزير سابق إنّ العلاقة بين بيروت ودمشق بحاجة إلى رعاية سعودية مستمرة، وإنّ اجتماعاً على مستوى أمني سيُعقَد قريباً في الرياض.

*****

الجمهورية

صارح ممثل لشخصية سياسية مسؤو لاً سياسياً بأنّ بعض الخطوات الحكومية جاءت بنتائج عكسية على فريق سياسياً، وبإيجابيات غير مسبوقة لفريق آخر.

نُقِل عن مسؤول رفيع قوله إنّه يعاني كثيراً من عصبية رئيسه، وحاول مرّات عديدة إقناعه بالتخفيف منها، لكنّه يُصدم بعناد رهيب.

خلافاً لكل الأجواء المشحونة والحديث عن وصول مهمّة موفد غربي إلى طريق مسدود، يرى حزب بارز أنّ هناك تحوّلاً في طريقة المعالجة بشكل إيجابي لملف حساس.

*****

اللواء

تردَّد أن أجواء لقاءات الوفد الأميركي مع مرجع كبير، لم تنطوِ على إشارات سلبية، بل تضمنت أيضاً إشارات ايجابية، بقيت طي الكتمان..

تحدثت معلومات عن صعوبة توفير مبلغ كفالة الـ20 مليون دولار الخاصة بإطلاق سلامة، من دون الكشف عن مصدر هذه الصعوبات..

يعمد حزب بارز إلى «تقريش» رصيده السياسي في البلد، بحسابات تحالفية مع مراجعة التغيُّرات التي طرأت بعد 7 ت1 (2023)!

*****

نداء الوطن

يقول مصدر وزاري إن "نفضة إدارية" بدأ يشهدها عدد من الوزارات والشركات التابعة لها، وستظهر النتائج قريبًا لجهة خفض النفقات وتحسين الأداء، ويشير المصدر إلى أن وزارات الخدمات هي المقصودة.

إحدى الجامعات الخاصة المغمورة، كانت أقفلت أبوابها في لبنان وانتقلت إلى قبرص منذ أربعة أعوام، عادت إلى لبنان بعدما تعثّرت انطلاقتها في الجزيرة، بسبب عدم توافر عدد الطلاب المطلوب، على رغم الحملة الإعلانية التي قامت بها والتسهيلات التي أعطتها للطلاب بدعم مالي من مساهمين غير لبنانيين.

فيما وصف رئيس "التيار" تسليم السلاح الفلسطيني بـ "المسرحية"، جاءت المرحلة الثانية من التنفيذ في مخيمات جنوب الليطاني لتؤكّد جدّية العملية وهزالة تصريح باسيل.

*****

البناء

قالت مصادر متابعة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية إن الاعتراضات الأميركية على الغارات والتوغلات الإسرائيلية في سورية تشبه ما كان يصدر من بيانات في الماضي ضد مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية ومشاريع التهويد في القدس أو التنبيهات لضرورة الانتباه لحياة المدنيين في حرب غزة، وكلها مواقف للتلاعب بعقول الطرف العربي وتركه يعيش في أحلام التدخل الأميركي لردع الإسرائيلي حتى يتمكن الإسرائيلي من فرض الأمر الواقع، فيأتي الأميركي ويقنع الطرف العربي بالجلوس إلى مائدة التفاوض بشروط “إسرائيل”، أما إذا قاوم الجانب العربي وتصدّى للإسرائيلي فيأتي الأميركي مفاوضاً في منتصف الطريق لتحصيل ما يمكن تحصيله، وإذا صمد العربي أكثر ينخفض السقف الإسرائيلي ويزعم الأميركي أنه قام بالضغط على “إسرائيل” للوصول إلى حل معقول!

قال خبراء عسكريون وأمنيون إن نتائج الغارات الإسرائيلية على اليمن بهدف اغتيال قيادات عليا وفشلها بتحقيق أهدافها بعد شهور من التحضير الاستخباريّ، كما تقول القنوات العبريّة يجعل العقدة اليمنيّة إحدى أهم مشاكل “إسرائيل” في المنطقة، حيث شكلت الصواريخ المتعددة الرؤوس تحدياً عسكرياً لا حل له؛ فإن تمّ التصدي لها وتفجّر رأسها إلى عدة رؤوس في الجو تسقط هذه الرؤوس في عدة مواقع متباعدة، وإن ترك الصاروخ يصيب هدفه توزّعت الرؤوس على نقاط متقاربة وفي الحالتين تقع كارثة. وقد صارت الصواريخ اليمنية المحفز الرئيسي للشارع الإسرائيلي لطلب وقف الحرب ومصدر الضغط الرئيسي للعائلات لرفض إرسال أبنائها إلى الحرب وأحد أسباب انخفاض الروح المعنوية في الجيش. وما دام اليمن صامداً ومثابراً على صواريخه فإن عمر الحرب يصير أقصر وقدرة الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال على الصمود تصبح أقل.
مقالات ذات صلة
أسرار الصحف 29/08/2025

محليات

لبنان

الصحف

اسرار الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد الجيش "يهدد" بالإستقالة (الأخبار)
السيناتور الأميركي يحذّر حزب الله من الخطة "ب"

اقرأ ايضا في محليات

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

يحدث الآن

اخترنا لك
من داخل مخيم برج البراجنة.. الجديد تواكب عملية تسليم السلاح الفلسطيني
06:57
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56
بعبدا توضح.. لا صحة لهذه الأخبار
05:23
"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!
04:41
الجيش اللبناني: لا تراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات
04:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025