الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"عين الحلوة" ليس كما غيره (نداء الوطن)

2025-08-29 | 00:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;عين الحلوة&quot; ليس كما غيره (نداء الوطن)
"عين الحلوة" ليس كما غيره (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن":

تؤكد أوساط سياسية لـ"نداء الوطن" أن "حزب الله" سيلجأ إلى الشارع قبل جلسة الحكومة المرتقبة، في محاولة لإرباك الدولة والضغط عليها لعرقلة خطة الجيش.

وفيما تؤكد مصادر سياسية أن قيادة "الحزب" أعطت أوامرها للعناصر، بأن اليد التي ستمتد إلى السلاح سيرد عليها بالسلاح، وأمام هذه التطورات الخطيرة والمقلقة، يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري المحبط من الرد الأميركي، أن يواصل لعب دور الأخ الأكبر سياسياً لـ"الحزب" ، ودور محامي الدفاع الأول عن المؤسسة العسكرية التي وصفها بـ"العروس يلي ما حدا بدقّ فيها".

وتلفت مصادر "نداء الوطن"، إلى أن تشبيه الرئيس بري الجيش بـ «العروس يلي ما حدا بدقّ فيها»، يهدف إلى إرسال رسالة مزدوجة: أولًا، أن الجيش خط أحمر ولا يجوز استهدافه، وثانيًا أنه هو نفسه "الشيعي المعتدل" الذي يغطي الدولة في مواجهة أي اتهام بأن المعركة ضد سلاح "الحزب" هي معركة طائفية.

وعلمت "نداء الوطن" أن زيارة لراك للجنوب لم تكن بهدف استفزاز الأهالي في الخيام، بل للاطلاع على حجم الدمار في قرى الشريط الحدودي والقرى القريبة منها، من ثم الذهاب إلى تلة الحمامص حيث يتواجد جنود إسرائيليون واستكمال الجولة على بقية البلدات. كما أراد براك الاطلاع على عمل الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب الليطاني والوقوف على احتياجاته.

وأكدت مصادر سياسية، أن تسليم سلاح المخيمات سيصطدم بعراقيل في مخيم عين الحلوة الذي يضم فصائل متشددة وتابعة لمحور الممانعة، رافضة تسليم سلاحها بهذه السهولة. فهي تشترط بحسب المصادر، إجراء مفاوضات معها، والحصول على ضمانات، كإصدار عفو عام بحق مطلوبين أو موقوفين أو ترحيلهم إلى خارج لبنان.

مقالات ذات صلة
"عين الحلوة" ليس كما غيره (نداء الوطن)

محليات

لبنان

المخيمات الفلسطينية

حصر السلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي يزعم انه هاجم أمس آلية في الناقورة كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"
قائد الجيش "يهدد" بالإستقالة (الأخبار)

اقرأ ايضا في محليات

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

يحدث الآن

اخترنا لك
من داخل مخيم برج البراجنة.. الجديد تواكب عملية تسليم السلاح الفلسطيني
06:57
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56
بعبدا توضح.. لا صحة لهذه الأخبار
05:23
"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!
04:41
الجيش اللبناني: لا تراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات
04:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025