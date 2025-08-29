الجيش الإسرائيلي يزعم انه هاجم أمس آلية في الناقورة كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله"

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة "اليونيفيل" حتى 2027، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلها.