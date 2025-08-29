قرار من وزير الداخلية بشأن "تراخيص عازل الشمس"

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥ pic.twitter.com/ntyi4pXgip
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 29, 2025
كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".
