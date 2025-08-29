"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!

صدر عن – البيان الآتي:

تتناول معلومات حول موقف من المهمات التي تتولاها في المرحلة الحالية.

تؤكد قيادة الجيش أنها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات.

إن الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار في اعتداءاته على وطننا.

تدعو القيادة وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.