4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!

2025-08-29 | 04:41
&quot;لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية&quot;.. بيان جديد للجيش!
"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!

صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

تتناول وسائل الإعلام معلومات حول موقف قيادة الجيش من المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية.
تؤكد قيادة الجيش أنها تنفذ مهماتها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وفق قرار السلطة السياسية، والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات.
إن الواجب الوطني الذي يتشرف الجيش بأدائه هو التزام ثابت لا تراجع عنه، وقد بذل العسكريون من مختلف الرتب تضحيات كبيرة في هذا السياق خلال مختلف المراحل، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على وطننا.
تدعو القيادة وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حيال قراراتها، والعودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
بعبدا توضح.. لا صحة لهذه الأخبار
الجيش اللبناني: لا تراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

من داخل مخيم برج البراجنة.. الجديد تواكب عملية تسليم السلاح الفلسطيني
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
بعبدا توضح.. لا صحة لهذه الأخبار
الجيش اللبناني: لا تراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات
ابراهيم: التمسك بعناصر قوة لبنان التفاوضية يحفظ حقوقه الوطنية.. وزيارة باراك الأخيرة هدفت إلى انتزاعها
