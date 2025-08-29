الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية

2025-08-29 | 10:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية
الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية
مقالات ذات صلة
الجيش اللبناني: نتواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود الشمالية والشرقية

محليات

اللبناني:

نتواصل

السلطات

السورية

الحدود

الشمالية

والشرقية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف 29/08/2025
السيناتور الأميركي يحذّر حزب الله من الخطة "ب"

اقرأ ايضا في محليات

خطة السلاح شبه جاهزة
13:28

خطة السلاح شبه جاهزة

بلغ احباط رئيس مجلس النواب من المفاوضات الاميركية لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار حده الاقصى باعلانه ان اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني “أسوأ من اتفاق السابع عشر من أيار 1983، مرفقا بعبارة " يا محلا 17 ايار"وإن كان بري غير نادم على اسقاط اتفاقية ايار محددا سقف التفاوض للمرحلة المقبلة قائلا: يريدون التعامل معنا كأننا خاسرون نعم دفعنا الثمن لكن بعد الآن لن ندفع أي ثمن".

13:28

خطة السلاح شبه جاهزة

بلغ احباط رئيس مجلس النواب من المفاوضات الاميركية لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار حده الاقصى باعلانه ان اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني “أسوأ من اتفاق السابع عشر من أيار 1983، مرفقا بعبارة " يا محلا 17 ايار"وإن كان بري غير نادم على اسقاط اتفاقية ايار محددا سقف التفاوض للمرحلة المقبلة قائلا: يريدون التعامل معنا كأننا خاسرون نعم دفعنا الثمن لكن بعد الآن لن ندفع أي ثمن".

بالصور - هذه هي الاسلحة التي سحبت من مخيم برج البراجنة
13:07

بالصور - هذه هي الاسلحة التي سحبت من مخيم برج البراجنة

أصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه إنّه، استكمالاً لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلّم كمية من الأسلحة والذخائر من مخيم برج البراجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

13:07

بالصور - هذه هي الاسلحة التي سحبت من مخيم برج البراجنة

أصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه إنّه، استكمالاً لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلّم كمية من الأسلحة والذخائر من مخيم برج البراجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

يحدث الآن

اخترنا لك
خطة السلاح شبه جاهزة
13:28
بالصور - هذه هي الاسلحة التي سحبت من مخيم برج البراجنة
13:07
عميل "بسمنة"؟ التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:44
الخطة اقتربت.. والاتصالات تكثفت (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة الاخبار بعد قليل)
12:42
"أخطر من معاهدة 17 أيار".. لماذا بري متخوف؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:40
تعزيز العلاقات اللبنانية-القطرية محور لقاء السفير القطري وسلام
10:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025