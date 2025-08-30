سلام بعد جلسة المجلس الشرعي: الحكومة تسعى لترسيخ دولة قوية وعادلة

وأفاد الفتوى بان الرئيس سلام اكد خلال اللقاء ان "إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات".

وقال: "سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها ورغم الصعوبات والتحديات سيبقى سلاحنا الأقوى الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل الى بر الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان المستمر، وما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهدًا في الحفاظ على كل شبر من ارض ".

ونوه دريان بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وابدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة.