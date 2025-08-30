الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلام بعد جلسة المجلس الشرعي: الحكومة تسعى لترسيخ دولة قوية وعادلة

2025-08-30 | 06:09
سلام بعد جلسة المجلس الشرعي: الحكومة تسعى لترسيخ دولة قوية وعادلة
سلام بعد جلسة المجلس الشرعي: الحكومة تسعى لترسيخ دولة قوية وعادلة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي عقد خلوة مع المفتي دريان قبيل انضمامه الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وقدم الرئيس سلام لدريان التهنئة بذكرى المولد النبوي، وتداول معه في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بان الرئيس سلام اكد خلال اللقاء ان "إعادة بناء الدولة ينبغي أن تبقى سمة المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات".

وقال: "سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية للنهوض بالدولة ومؤسساتها ورغم الصعوبات والتحديات سيبقى سلاحنا الأقوى الوحدة الوطنية والإرادة والتصميم والتفاؤل لنصل الى بر الأمان بوطننا الجريح من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم الدولة القوية والعادلة ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين، ومجلس الوزراء لن يألو جهدًا في الحفاظ على كل شبر من ارض الوطن".

ونوه دريان بحكمة الرئيس سلام وصبره وجهوده ومساعيه في الاتصالات المحلية والعربية والدولية التي يقوم بها لتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة الحكم والحكومة، وابدى حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني رغم التحديات التي تعانيها من أزمات متلاحقة.

