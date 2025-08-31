الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

غارة تستهدف دراجة نارية! (فيديو)

2025-08-31 | 11:15
غارة تستهدف دراجة نارية! (فيديو)
غارة تستهدف دراجة نارية! (فيديو)

استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون وسقوط شهيد.

غارة تستهدف دراجة نارية! (فيديو)

محليات

جنوب لبنان

غارة اسرائيلية

مراسل "الجديد": سلسلة غارات على اطراف النبطية الفوقا
يروج المخدرات معتمدًا الـ"DELIVERY".. في قبضة الأمن الداخلي

"أَمَّ" نبيه بري الساحة السياسية بخِطاب موزون (مقدمة النشرة المسائية)
14:04

"أَمَّ" نبيه بري الساحة السياسية بخِطاب موزون (مقدمة النشرة المسائية)

في ذكرى تغييب الإمام.. "أَمَّ" نبيه بري الساحةَ السياسية بخِطابٍ موزون يُحاكي دِقّةَ المرحلة، سَيّجَ السِلمَ الأهلي بعناوينَ مَرِنة قابلةٍ للنقاش، خاطبَ القريبَ والبعيد، ولم يُسَمِّ أحداً، لكنّ الرسائلَ وَصلت بالبريد المباشَر.. وكبديلٍ عن الورقةِ الأميركية.. أَصدرَ بري طبعةً جديدة "بورقةٍ صُنعت في لبنان"، وقَدّمها على مَسافةِ جلسةٍ حكومية كمبتدأٍ للحوار.. وخَبَرُه: لا بديلَ عن الحوار كحلٍ نهائي

14:04

"أَمَّ" نبيه بري الساحة السياسية بخِطاب موزون (مقدمة النشرة المسائية)

في ذكرى تغييب الإمام.. "أَمَّ" نبيه بري الساحةَ السياسية بخِطابٍ موزون يُحاكي دِقّةَ المرحلة، سَيّجَ السِلمَ الأهلي بعناوينَ مَرِنة قابلةٍ للنقاش، خاطبَ القريبَ والبعيد، ولم يُسَمِّ أحداً، لكنّ الرسائلَ وَصلت بالبريد المباشَر.. وكبديلٍ عن الورقةِ الأميركية.. أَصدرَ بري طبعةً جديدة "بورقةٍ صُنعت في لبنان"، وقَدّمها على مَسافةِ جلسةٍ حكومية كمبتدأٍ للحوار.. وخَبَرُه: لا بديلَ عن الحوار كحلٍ نهائي

"أَمَّ" نبيه بري الساحة السياسية بخِطاب موزون (مقدمة النشرة المسائية)
14:04
مصادر سياسية للجديد: بعد إقرار خطة الجيش ستتواصل الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الخطوة المطلوبة مع الجانب الاسرائيلي
12:57
معلومات الجديد: الجيش سيقدم خطته التنفيذية في مجلس الوزراء وما يلزمه من متطلبات تقنية وبشرية مع مهل زمنية دون إعلان تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة
12:56
مصادر وزارية للجديد: وزارء الثنائي لن يغيبوا عن الجلسة وسيكونوا على استعداد لمناقشة خطة الجيش والاستفسار عن تفاصيلها
12:56
معلومات الجديد: برّاك يواصل مفاوضاته مع اسرائيل في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"
12:55
مصادر سياسية للجديد: مرتاحون لكلام بري الذي لا يتعارض مع أهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح
12:55
