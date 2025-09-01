إنقاذ طفل مصاب بالتوحد يمشي على سكة قطار (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".
عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".