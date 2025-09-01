الأخبار
محليات

طقس اول ايلول "محيّر"!

2025-09-01 | 06:13
طقس اول ايلول &quot;محيّر&quot;!
طقس اول ايلول "محيّر"!

يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تنخفض درجات الحرارة على الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
طقس اول ايلول "محيّر"!

محليات

لبنان

الطقس

طقس لبنان

طقس ايلول

Aljadeed
قاصر غادرت ولم تعُد هل تعرفوا عنها شيئًا؟
"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية
08:07

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية

افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،

08:07

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية

افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
07:44

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".

07:44

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير
07:32

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير

عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".

07:32

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير

عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية
08:07
08:07
افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
07:44
07:44
لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير
07:32
07:32
الحدث - حسن يعقوب - الحلقة الكاملة
07:22
07:22
عون: الحكومة تعمل على تحديث أجهزة "السكانر"
06:35
06:35
قاصر غادرت ولم تعُد هل تعرفوا عنها شيئًا؟
06:23
06:23
