طقس اول ايلول "محيّر"!

يسيطر على خلال الأيام المقبلة طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.

الطقس المتوقع في :



الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل، يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً الظهر كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد.



الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تنخفض درجات الحرارة على الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.



الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.



الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.