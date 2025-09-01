الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج

2025-09-01 | 08:36
بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج
بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.

وبعد اللقاء قال الرئيس بوصعب: "بحثنا اليوم مع دولة الرئيس بري مواضيع عديدة ، إبتداءً من كلمة دولة الرئيس أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر ، هذه الذكرى التي تثبت اليوم مدى أهمية الامام  ومواقفه الوطنية وشجاعته ومدى صوابية رؤيته للمستقبل ، ومدى اهمية الامانة التي يحملها الرئيس بري الذي يعمل بنفس الطريقة التي عملها بها الإمام وهو يفكر بنفس المنطق وبنفس المنهج ، خاصة في الظرف الذي يمر به لبنان حاليا". 
وأضاف: "تكلمنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان ، وكما رأينا  ما ورد بكلمة الرئيس بري عن الخريطة الزرقاء اللي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الاطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي ، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا ونعود لكي نكون موحدين ونعمل لمصلحة لبنان ، وعلى كل المجتمع الدولي ان يعرف ان  لبنان بخطر ليس من الداخل إنما من الاطماع التي كانت موجودة دائماً وما زالت من قبل العدو الاسرائيلي".
وتابع بو صعب: "ولكي تسير الامور بطريقة افضل ، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار ، أن هذا الخطر ما زال قائماً".
وأردف: "بنفس الوقت الوحدة الداخلية أساسية ، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر ، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف ، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور ، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم ، الطائف يتحدث عن  قانون إنتخابات عصري ، إلغاء الطائفية السياسية ، اللامركزية الإدارية ، أعتقد صار الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي من سنين نؤجلها ، أنه قد حان الوقت لأن نعطيها فرصة ، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم".
وأضاف بو صعب: "من هذا المنطلق ذكرني دولة الرئيس غنه حاول ثلاث مرات تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بالماضي ، ويمكن الآن هو الوقت الذي يجب فيه العودة لكي نبحث فيما إذا كنا نريد تطبيق دستور الطائف كاملاً ، يجب أن يكون هناك حوار مع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء ومع كل الافرقاء السياسيين المعنيين بلبنان للذهاب بهذا الإتجاه".
وتابع بو صعب : "بنفس الوقت تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم ، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن ، ولكن بنفس الوقت هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات ، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة ، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم  وبالهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى".
وختم: "كما بحثنا بعمل لجنة التحقيق البرلمانية ، التي وإبتداءًا من هذا الاسبوع سوف نبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس بري على تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون".
بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج

محليات

الياس بو صعب

عين التينة

نبيه بري

Aljadeed
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية
ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية

اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في حوار مع طلاب الإعلام
13:26
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الثنائي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسيِ الجمهورية والحكومة للبحث في جلسة الجمعة
12:49
