بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية.

وبعد اللقاء قال الرئيس بوصعب: "بحثنا مع دولة الرئيس بري مواضيع عديدة ، إبتداءً من دولة الرئيس أمس في ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر ، هذه الذكرى التي تثبت اليوم مدى أهمية الامام ومواقفه الوطنية وشجاعته ومدى صوابية رؤيته للمستقبل ، ومدى اهمية الامانة التي يحملها الرئيس بري الذي يعمل بنفس الطريقة التي عملها بها الإمام وهو يفكر بنفس المنطق وبنفس المنهج ، خاصة في الظرف الذي يمر به حاليا".

وأضاف: "تكلمنا عن الخطر الكبير الذي يهدد لبنان ، وكما رأينا ما ورد بكلمة الرئيس بري عن الخريطة الزرقاء اللي رفعها نتنياهو وتحدث فيها عن الاطماع الحقيقية الموجودة لدى الجانب الاسرائيلي ، من هنا لا يمكن لنا كلبنانيين إلا ونعود لكي نكون موحدين ونعمل لمصلحة لبنان ، وعلى كل المجتمع الدولي ان يعرف ان لبنان بخطر ليس من الداخل إنما من الاطماع التي كانت موجودة دائماً وما زالت من قبل الاسرائيلي".

وتابع بو صعب: "ولكي تسير الامور بطريقة افضل ، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار ، أن هذا الخطر ما زال قائماً".

وأردف: "بنفس الوقت الداخلية أساسية ، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر ، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف ، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور ، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة ، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع أو إستراتيجية كما ورد في خطاب القسم ، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري ، إلغاء الطائفية السياسية ، اللامركزية الإدارية ، أعتقد صار الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي من سنين نؤجلها ، أنه قد حان الوقت لأن نعطيها فرصة ، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم".

وأضاف بو صعب: "من هذا المنطلق ذكرني دولة الرئيس غنه حاول ثلاث مرات تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بالماضي ، ويمكن الآن هو الوقت الذي يجب فيه العودة لكي نبحث فيما إذا كنا نريد تطبيق دستور الطائف كاملاً ، يجب أن يكون هناك حوار مع رئيس الجمهورية مع رئيس ومع كل الافرقاء السياسيين المعنيين بلبنان للذهاب بهذا الإتجاه".

وتابع بو صعب : "بنفس الوقت تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم ، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن ، ولكن بنفس الوقت هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات ، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة ، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم وبالهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى".

وختم: "كما بحثنا بعمل لجنة التحقيق البرلمانية ، التي وإبتداءًا من هذا الاسبوع سوف نبدأ بعقد إجتماعات رسمية للإستماع الى الوزراء المعنيين مع كامل التفاصيل الإدارية التي إتفقنا مع الرئيس تشكيلها وفقا لما ينص عليه هذا القانون".

