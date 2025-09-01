الأخبار
محليات

السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)

2025-09-01 | 13:14
السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)

السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات

السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)

محليات

الاولى

تحركٍ

تشريعيٍ

تزويج

القاصرات

(فيديو)

Aljadeed
الوكالة الوطنية: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي السفير المصري علاء موسى
الجيش يعلن تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

اقرأ ايضا في محليات

بهذه الحالة قد ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الجمعة! (الانباء الكويتية)
03:10

بهذه الحالة قد ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الجمعة! (الانباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية": ذكرت مصادر«الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان «المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح».

03:10

بهذه الحالة قد ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الجمعة! (الانباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية": ذكرت مصادر«الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان «المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح».

العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين
02:42

العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين

عثر على الشاب ع. ع . ص البالغ من العمر 44 عاما في جبانة بلدته زبدين مصابا بطلق ناري في رأسه من مسدس حربي كان الى جانبه، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي والادلة الجنائية.

02:42

العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين

عثر على الشاب ع. ع . ص البالغ من العمر 44 عاما في جبانة بلدته زبدين مصابا بطلق ناري في رأسه من مسدس حربي كان الى جانبه، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي والادلة الجنائية.

مصرف لبنان عن التعميم 170: لمنع دخول أموال من جهات خاضعة لعقوبات دولية
02:37

مصرف لبنان عن التعميم 170: لمنع دخول أموال من جهات خاضعة لعقوبات دولية

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".

02:37

مصرف لبنان عن التعميم 170: لمنع دخول أموال من جهات خاضعة لعقوبات دولية

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".

بهذه الحالة قد ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الجمعة! (الانباء الكويتية)
03:10
العثور على شاب مصاب بطلق ناري في جبانة زبدين
02:42
مصرف لبنان عن التعميم 170: لمنع دخول أموال من جهات خاضعة لعقوبات دولية
02:37
3 انتصارات في جلسة 5 أيلول (نداء الوطن)
02:13
"قطيعة صامتة".. سيناريوهات مفتوحة لجلسة الجمعة (النهار)
01:57
الناجحون من مذهبٍ واحد! (أسرار نداء الوطن)
01:50
