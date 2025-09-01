السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية": ذكرت مصادر«الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان «المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح».
عثر على الشاب ع. ع . ص البالغ من العمر 44 عاما في جبانة بلدته زبدين مصابا بطلق ناري في رأسه من مسدس حربي كان الى جانبه، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي والادلة الجنائية.
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي".