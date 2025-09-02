انفجار ضحم إثر تفجير ذخائر من قبل الجيش اللبناني (فيديو)

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب من اجتماع الحكومة القادم، ان "لا تمضي بقرارها السابق (حصر السلاح)، لانه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وانما يصب في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها".

كلام الخطيب جاء خلال مشاركته في تشييع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وعشائر وعائلات بعلبك الهرمل الكاتب والمؤرخ الحقوقي سعدون حماده الى مثواه الاخير في مدافن العائلة في الهرمل بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية وفعاليات.