الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي

اجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بقائد الدولية العاملة في الجنوب " اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا مطمئنا على العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء اسرائيلي من القت قنابل في اتجاههم خلال قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في ازالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع " اليونيفيل " على الحدود .

وابلغ الجنرال ابانيارا ادانة لهذا الاعتداء الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي ، والذي وقع بعد اقل من اسبوع لتمديد مجلس الامن الدولي ولاية "اليونيفيل " حتى نهاية العام ٢٠٢٧ .

واعتبر عون ان مثل هذه الاعتداءات تؤكد مرة على ان اسرائيل ماضية في تحدي ارادة الذي نادى قبل ايام معدودة بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان وانسحاب الاسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في الجنوب واعادة الاسرى اللبنانيين وتطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقا كاملا .

واشار الرئيس عون إلى ان اخطر ما في الاعتداء الاخير على الجنود الدوليين ان اسرائيل كانت على علم مسبق بعمل " اليونيفيل" في ازالة العوائق الطرقية في منطقة " الخط الأزرق" مما يعني ان استهدافها القوة الدولية كان متعمداً وعن سابق تصور وتصميم ، الأمر الذي يوجب تحركاً دولياً لإلزام على وضع حد لانتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الامن والحصانات الدولية المعطاة لعمل حفظة السلام في ، لاسيما وان الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الجنوبية مستمرة بشكل دائم وهي توقع يومياً وجرحى وتستهدف سكاناً امنين ومنازل ومنشآت مدنية.