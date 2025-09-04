للراغبين بالحصول على رخصة سوق دراجة.. بشرى من الداخلية (صورة)

تعلن والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات من فئة A-A1 وذلك ابتداء من تاريخ 8/9/2025

لمزيد من التفاصيل زوروا الرابط التالي:https://t.co/CYHRbbjFPN pic.twitter.com/JrV8D1lUuL