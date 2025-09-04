بعد الغارات العنيفة على الجنوب أمس.. بيان من الخارجية

صدر عن و المغتربين البيان التالي:

تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة وجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي ، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية .

وتناشد الوزارة للضغط على لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في .