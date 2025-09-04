الأخبار
محليات

بعد الغارات العنيفة على الجنوب أمس.. بيان من الخارجية

2025-09-04 | 11:03
بعد الغارات العنيفة على الجنوب أمس.. بيان من الخارجية
بعد الغارات العنيفة على الجنوب أمس.. بيان من الخارجية

صدر عن وزارة الخارجية و المغتربين البيان التالي:

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة عدّة مدن وبلدات جنوبية وسقط نتيجتها عدة شهداء وجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً  قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701  ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي ، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية . 
وتناشد الوزارة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان .
محليات

لبنان

الجديد

