بيكانتو وسلاح ومخدرات.. "بيبو" موقوفاً (بالصورة)

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص مسلّح، بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع “كِيا”.

بنتيجة التّحريّات والمتابعة، تم رصد السّيّارة المذكورة في محلّة ، حيث عملت إحدى دوريّات المفرزة على الإطباق عليها وتوقيف سائقها الذي لم يمتثل لأوامر العناصر وحاول الفرار من أمامهم، وعند عدم نجاحه بذلك ترجّل منها شاهرًا بندقيّة كلاشنكوف كانت بحوزته، ما اضّطر العناصر إلى إطلاق النّار باتّجاهه قبل أن يُبادر إلى استخدامها، فأصيب في أسفل ظهره، وجرى نقله إلى مستشفى لتلقّي العلاج، وحالته الصّحيّة مستقرّة، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. ف. (مواليد عام 1976، لبناني) مُلقّب بـ “PIPO”

بتفتيش السّيّارة، عُثِرَ بداخلها على ممشط و30 طلقة صالحة للاستعمال عائدة لبندقية الكلاشينكوف، وست طبّات بلاستيكية تحتوي على مادّة الكوكايين.

تم تسليم السّيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، عملًا بإشارة المختص.