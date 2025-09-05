إحباط تهريب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية في طرابلس وبيروت

وأشارت الى انه "خلال هذه العمليات، أوقفت الفرق المعنية آلية (بيك أب) كانت متوجّهة من إلى محمّلة بكميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، حيث جرى مصادرتها بالكامل وتسليمها مع باقي المضبوطات وفق الأصول إلى المستشفى العسكري".

المضبوطات شملت:

• عنب: 3780 كلغ

• ورق عنب: 90 كلغ

• ليمون حامض: 950 كلغ

• موز: 480 كلغ

• كلمنتين: 180 كلغ

بلغت القيمة التقديرية لهذه المضبوطات نحو 626 مليون ، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى حوالى مليار و252 مليون ليرة لبنانية.

وأكدت الوزارة أنّ "هذه العمليات تندرج ضمن خطة صارمة وشاملة لمكافحة إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تُلحق ضرراً مباشراً بالمزارعين اللبنانيين وتؤثر سلباً على "، مشدّدة على "استمرار التعاون الوثيق مع والجمارك لحماية الإنتاج الوطني وضمان الغذاء والأمن الغذائي في ".