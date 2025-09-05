واشنطن تحذر: إسرائيل قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" عسكرياً في لبنان

ووفق الصحيفة، شددت الإدارة الأميركية على أنّ التقاعس في هذا الملف قد يعرّض لخسارة الدعم المالي الأميركي والخليجي، وربما لعملية عسكرية إسرائيلية متجددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنّ تخشى من أن تتراجع عن موقفها الحازم تجاه الجماعة المدعومة من ، في لحظة وصفها هؤلاء بـ"الحرجة" في تاريخ لبنان، مع بدء الحكومة دراسة خطة تقضي بإجبار الحزب على تسليم سلاحه تدريجياً.

وبحسب ما أوردته "نيويورك تايمز"، حذّر مسؤولون أميركيون من أنّ أي إجراءات جزئية أو مراوغة قد تدفع الكونغرس الأميركي إلى وقف التمويل العسكري السنوي للبنان، والبالغ حوالي 150 مليون ، والمخصّص للجيش اللبناني.

الأخطر، وفق المصادر الأميركية، أنّ قد تعتبر نفسها مضطرة إلى "إنهاء المهمة"، عبر حملة عسكرية على لبنان، وهو سيناريو يُرجّح أن يتسبب بأضرار فادحة وبخسائر بشرية كبيرة.