"سلام" ثم انسحاب.. سيناريو "الثنائي" المحتمل لجلسة "خطة حصر السلاح"

أفادت مصادر مطلعة لقناة "الجديد" أن "هناك اتفاقاً بين الثلاثة على ان يكون هناك مرونة بالتعاطي خلال جلسة مجلس الوزراء".





في السياق ذكرت مصادر مطلعة على مشاورات ما قبل جلسة ، أن أحد وزراء " " سيلقي خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب من الجلسة، في المقابل أشارت المصادر الى أن وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول العماد القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل"، لكنهم سينسحبون بعدما يلقون التحية على هيكل.