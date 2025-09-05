عاجل
معلومات الجديد: الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها
معلومات الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي جاء بناءً على اتفاق مسبق بينه وبين الثنائي
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي الأربعة من جلسة مجلس الوزراء
محليات

مصادر مطلعة للجديد: هناك اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على ان يكون هناك مرونة بالتعاطي خلال جلسة مجلس الوزراء

2025-09-05 | 05:30

2025-09-05 | 05:30
مصادر مطلعة للجديد: هناك اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على ان يكون هناك مرونة بالتعاطي خلال جلسة مجلس الوزراء
"سلام" ثم انسحاب.. سيناريو "الثنائي" المحتمل لجلسة "خطة حصر السلاح"
مصادر مطلعة: وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل"

"خطة حصر السلاح".. ما هي آخر مستجدات قصر بعبدا؟
08:16
