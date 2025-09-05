معلومات الجديد: ما خرج به مجلس الوزراء هو ما كان رئيس الجمهورية يعمل عليه مع الثنائي قبيل الجلسة فيكون لبنان قد التزم بتعهداته وأكد الحاجة الى ضرورة التزام إسرائيل فيها أيضاً