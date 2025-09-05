الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مصادر عين التينة أكدت للجديد أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة إلى مهَل زمنية ومرهونة بالتزام كل من الجانبَين الإسرائيلي والسوري بالورقة

2025-09-05 | 13:35
مصادر عين التينة أكدت للجديد أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة إلى مهَل زمنية ومرهونة بالتزام كل من الجانبَين الإسرائيلي والسوري بالورقة
مصادر عين التينة أكدت للجديد أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة إلى مهَل زمنية ومرهونة بالتزام كل من الجانبَين الإسرائيلي والسوري بالورقة
مصادر عين التينة أكدت للجديد أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة إلى مهَل زمنية ومرهونة بالتزام كل من الجانبَين الإسرائيلي والسوري بالورقة

Aljadeed
واشنطن تحذر: إسرائيل قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" عسكرياً في لبنان
إحباط تهريب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية في طرابلس وبيروت

"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!
15:18

"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!

وثق مقطع فيديو مسيرات لمناصري الثنائي الشيعي في شوارع الضاحية الجنوبية مع هتافات وأناشيد "برّي منحبك" إهداءً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ورحبت بها، وسُجل تواجد للجيش اللبناني.

شاهد الفيديو:

15:18

"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!

وثق مقطع فيديو مسيرات لمناصري الثنائي الشيعي في شوارع الضاحية الجنوبية مع هتافات وأناشيد "برّي منحبك" إهداءً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ورحبت بها، وسُجل تواجد للجيش اللبناني.

شاهد الفيديو:

برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!
14:49

برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

​بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.

14:49

برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!

​بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.

بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!
13:52

بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، رصد مراسل الجديد مسيرة دراجات نارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية.

شاهد الفيديو:

13:52

بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، رصد مراسل الجديد مسيرة دراجات نارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية.

شاهد الفيديو:

"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!
15:18
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!
14:49
بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!
13:52
"ترحيب" بالخطة هل هو إقرار؟... مراسلة الجديد تسأل
13:40
مصادر القوات أكدت لـ"الجديد" أنها كانت تفضّل أن تُقرّ الخطة ضمن مهَل زمنية واضحة لكنها لم تتحفظ باعتبار أن جلستي الخامس والسابع من آب كانت الحكومة قد أقرّت فيهما المهَل الزمنية
13:39
نقل زوّار الرئيس بري للجديد ارتياحه لمقرّرات المجلس وخطة الجيش قائلاً: انسحب وزراء الثنائي من الجلسة انطلاقاً من المبدأ لكن المقرّرات جيدة ولن أسمح لأحد بالتظاهر ومستعد أن أنزل شخصياً إلى الشارع لمنعه
13:29
