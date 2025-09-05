مصادر عين التينة أكدت للجديد أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة إلى مهَل زمنية ومرهونة بالتزام كل من الجانبَين الإسرائيلي والسوري بالورقة

وثق مقطع فيديو مسيرات لمناصري الثنائي الشيعي في شوارع الضاحية الجنوبية مع هتافات وأناشيد "برّي منحبك" إهداءً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ورحبت بها، وسُجل تواجد للجيش اللبناني. شاهد الفيديو:
بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، رصد مراسل الجديد مسيرة دراجات نارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية.شاهد الفيديو: