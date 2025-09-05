بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!

مراسل الجديد يرصد مسيرة دراجات نارية تجوب الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/8Apnw9Vu2F
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 5, 2025
مراسل الجديد يرصد مسيرة دراجات نارية تجوب الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/8Apnw9Vu2F
وثق مقطع فيديو مسيرات لمناصري الثنائي الشيعي في شوارع الضاحية الجنوبية مع هتافات وأناشيد "برّي منحبك" إهداءً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ورحبت بها، وسُجل تواجد للجيش اللبناني. شاهد الفيديو:
بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، أعلن وزير الإعلام بول مرقص ترحيب الحكومة بالخطة. مما دفع مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر لسؤاله عمّا إذا كان هذا الترحيب يعني "الإقرار" بالخطة. الجواب في الفيديو أدناه: