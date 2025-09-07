إستعدوا للأمطار الأسبوع المقبل!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غداً، غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ورياح ناشطة. كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى، منها فوق الجبال والداخل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه ، حتى مساء الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية.



الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ورياح ناشطة. كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح أحيانا، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.



الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.