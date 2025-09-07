نائب في "حزب الله" للحكومة: أين السيادة؟.. أخرجوا العدو وبعدها نجلس!

تطرق النائب حسن عز الدين إلى آخر المستجدات على الساحة ، قائلاً "أن الجلسة التي ناقشت خطة الجيش الوطني اللبناني لكيفية حصر السلاح بيد الدولة، وما سبقها من مجريات قبل انعقادها وما كانت الحكومة قد تقدمت به من بند واحد وضع على جدول الأعمال من أجل نقاشه وهو حصرية السلاح أي القرار الذي اتُخذ في جلستي الخامس والسابع من آب التي شهدت خروجاً لوزراء الشيعة اعتراضاً على هذا القرار، معبرين عن وجهة نظر تقول أن أي قرار يتخذ ويكون مخالفاً للتفاهم الوطني والعيش المشترك وموجه ضد مكون من مكونات ، فإنه يتضمن عيباً دستوريا ووطنياً ويعد مرفوضاً لأنه مخالف لاتفاق الطائف، الذي وقع في مدينة الطائف بمشاركة السعودية والولايات المتحدة الامريكية وسوريا، وجاء بعد حرب داخلية دامت لخمسة عشر عاماً".



وخلال حفل تأبيني، أشار النائب عز الدين إلى أن "اتفاق الطائف بروحيّته آنذاك، وقّع من أجل انهاء الانقسام الداخلي الناتج عن الحرب الاهلية، ومن أجل الوصول إلى وفاق وتوافق ، وقد جرى التوافق بين جميع المشاركين على مجموعة من الاصلاحات تحت عناوين عدة، بينما أبدى البعض تحفظاً على بعض النقاط التي وردت ومنهم نحن، رغم موافقتنا حتى لا نعرقل مسار التسوية الذي حصل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعرفه لان روح اتفاق الطائف تتجسد في أن يكون هناك توافقاً بين المكونات السياسية والطائفية في الامور الاساسية والاستراتجية لهذا البلد".



وقال النائب عز الدين: "رغم روحية التوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، أخذت الحكومة مؤخراً قراراً ضد سلاح المقاومة، والجميع يعرف ان المكون الشيعي الوطني هو المعني الاول بهذا الامر لأنه موجود على خط التماس مع هذا بالإضافة الى مكونات اخرى من مسيحيين وسنة ودروز يقيمون على طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الناقورة حتى مزارع شبعا، ورغم ذلك جاؤوا ليناقشوا الخطة الإجرائية لما أسموه حصر السلاح مع أننا منذ البداية قلنا لهم بأن القرار الذي اتخذ هو قرار غير ميثاقي ومخالف لاتفاق الطائف ولروحيته، ما يعني أنه غير ميثاقي وغير وطني لأنه حصل نتيجة للضغوطات الامريكية والصهيونية التي مورست على الحكومة، ودفعتها للاستجابة له".



وتابع النائب عز الدين: "ما زالت مفاعيل هذا القرار قائمة وسارية فهذه الجلسة أيضا والتي حضرها الوزراء الشيعة على اساس ان هناك مجموعة من النقاط على جدول الأعمال، ولكن عندما وصل النقاش الى البحث في خطة الجيش الوطني اللبناني لحصر السلاح، خرج الوزراء ليس اعتراضا على الخطة او مضمونها، انما لانهم يعتبرون ان هذه الجلسة هي امتداد لجلسة الخامس والسابع من آب والتي أُخذ فيها القرار غير الميثاقي، واعترضوا على هذه الجلسة باعتبارهاتكملة لهذا المسار. وهنا نسأل: أين هي السيادة التي يتغنى بها السياديون الذين يراهنون على أميركا والغرب وبعض العرب وعلى العدو الصهيوني لأجل سحب سلاح المقاومة والقضاء عليها".



وأضاف: أميركا على لسان رئيسها دونالد ترامب يوجه تهديدا للبنان وحكومته بأن يدركا بأن الوقت ينفذ، وانهم إذا لم يأخذوا قراراً بنزع السلاح، فهذا يعني أن الأموال الأميركية والعربية ستقطع عنهم، وبأنه -أي ترامب- لا يدري ما سيفعله العدو حيال ذلك، وبمعنى أوضح هو يقول أن اسرائيل ستصبح حرة التصرف ومطلقة اليدين بما تريد أن تقوم بها.



وسأل: ألا يعتبر هذا تهديدا مباشرا وتدخلا سافرا ووقحا بشؤون الداخلية؟



وشدد على "أننا حيال ذلك، وانطلاقاً من موقفنا الواضح، لم نذهب إلى المسار الخاطئ لهذه الحكومة بل لا زلنا متمسكين بموقفنا، فهذه الحكومة قلبت الأولويات التي فيها مصلحة للبنان، فقد اتفقت الرئاسات الثلاث على مجموعة من الأولويات اللبنانية تتضمن وقفاً لإطلاق النار وللعمليات العدائية من قبل العدو وانسحابه من أراضينا المحتلة وإطلاق الأسرى والشروع بإعادة الإعمار، ولكن انقلبت الأولويات من بعد ذلك، ثم عادوا ليتحدثوا الآن بعد الجلسة الحكومية كما ورد في بيانها بأنهم يريدون الوصول إلى استراتيجية دفاعية واستراتيجية أمن وطني قبل تحقيق الاولويات الوطنيةالتي ذكرت، فهل يبقى مفيدا ومجديا هذا البحث مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي جاثماً فوق ارضنا؟



وأكد "وجوب إخراج العدو من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، بعدها نجلس ونضع خطة الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الامن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح".