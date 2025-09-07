جعجع لـ"حزب الله": حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:11
على حساب القطاع المصرفي.. هكذا راكم صفير ثرواته (فيديو)
10:58
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
08:41
مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)
08:36
الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
07:15
جولة للوفد الأميركي جنوب الليطاني (فيديو)
محليات
جعجع لـ"حزب الله": حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء
2025-09-07 | 12:39
A-
A+
جعجع لـ"حزب الله": حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء
مقالات ذات صلة
جعجع: محور الممانعة تورط في حرب اسناد واخطأ التقدير وخسر الحرب
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
جعجع لـ"حزب الله": حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء
محليات
لـ"حزب
الله":
حربكم
الداخل
ستخسرونها
وتخسرون
العودة الى الأعلى
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
اقرأ ايضا في محليات
14:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
14:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
14:13
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
14:13
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
14:03
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
14:03
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
يحدث الآن
خاص الجديد
14:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
خاص الجديد
14:13
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
خاص الجديد
14:03
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
اخترنا لك
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
14:16
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
14:13
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
14:03
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: عوامل خارجية عدة تلعب دوراً في التأثير على الداخل اللبناني أبرزها الوضع في سوريا واحتمالية الحرب الاسرائيلية - الايرانية التي باتت كبيرة مؤخراً
13:01
جعجع: بدأ العمل على ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان خطوة إيجابية في مسار تحسين العلاقة بين البلدين
12:57
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
12:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:03
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
11:54
أنجلينا جولي تهاجم ازدواجية المعايير "الوقحة" تجاه القطاع
13:01
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: عوامل خارجية عدة تلعب دوراً في التأثير على الداخل اللبناني أبرزها الوضع في سوريا واحتمالية الحرب الاسرائيلية - الايرانية التي باتت كبيرة مؤخراً
11:11
على حساب القطاع المصرفي.. هكذا راكم صفير ثرواته (فيديو)
13:27
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025
2025-09-05
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!
بالفيديو
بالفيديو
13:27
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025
09:59
معراب تحيي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية وكلمة لجعجع
07:28
مراسل الجديد ينقل الأجواء من معراب
07:02
الوفد الأميركي جال جنوب الليطاني.. التفاصيل مع الزميلة جوزفين ديب
15:16
خطة الجيش: السلاح ممنوع.. توقيفات ومداهمات
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:08
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
محليات
02:08
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
محليات
02:21
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
محليات
02:21
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
محليات
06:22
إستعدوا للأمطار الأسبوع المقبل!
محليات
06:22
إستعدوا للأمطار الأسبوع المقبل!
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
فن
05:44
اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
فن
05:44
اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025