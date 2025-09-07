جعجع لـ"حزب الله": حربكم في الداخل مع أي طرف ستخسرونها وتخسرون كل شيء

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش