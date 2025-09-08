سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح

إستقبل في السرايا الحكومية، اليماحي مع وفد من العربي.

وأكّد الوفد "دعم لكل ما يعزّز أمن واستقراره"، مشددًا على "أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأنّ البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار".



، شدّد سلام على "أنّ استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة"، مؤكدا "أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد كامل الأراضي ".



وأضاف:" أنّ لبنان، وبعدما عاد إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، يحتاج إلى تعزيز دعم باعتباره الركيزة الأساسية لحماية "، لافتا في الوقت نفسه إلى "ضرورة الضغط على لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها".