لإضعاف موقفه.. حملات تستهدف بري! (النهار)

كتبت صحيفة النهار في أسرارها، أنه "في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها".


سلام: تمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
04:54

سلام: تمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة في الاجتماع الإداري الاستراتيجي للصندوق الائتماني للتربية والتعليم (TREF) الذي عقد في السرايا الحكومية صباح اليوم وقال:" نجتمع اليوم فيما يواجه أطفال لبنان أصعب التحديات. فمنذ أكثر من خمس سنوات، تتوالى الأزمات التي عطّلت حقّهم في التعليم، مهدِّدةً مستقبلهم ومستقبل وطننا واستقراره وتماسكه. وخلال هذه المرحلة القاسية، وقف الصندوق الائتماني للتربية (TREF) شريكًا للبنان، فساهم في إبقاء المدارس مفتوحة، ودعم المعلّمين للاستمرار، ومنح الأطفال فرصة التمسك بأمل الغد. ونحن نعبّر عن امتناننا لهذا الدعم. إن مسؤولية التعليم تقع أولًا على الدولة اللبنانية، وحكومتي ملتزمة حمايته. ونعتبر تعزيز وتمويل التعليم الرسمي — من المدارس الابتدائية وصولًا إلى الجامعة اللبنانية — أولوية وطنية. فلا تعليم من دون معلم مكرَّم ومسنود، ولا رسالة من دون مدارس قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات".

04:54

سلام: تمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة في الاجتماع الإداري الاستراتيجي للصندوق الائتماني للتربية والتعليم (TREF) الذي عقد في السرايا الحكومية صباح اليوم وقال:" نجتمع اليوم فيما يواجه أطفال لبنان أصعب التحديات. فمنذ أكثر من خمس سنوات، تتوالى الأزمات التي عطّلت حقّهم في التعليم، مهدِّدةً مستقبلهم ومستقبل وطننا واستقراره وتماسكه. وخلال هذه المرحلة القاسية، وقف الصندوق الائتماني للتربية (TREF) شريكًا للبنان، فساهم في إبقاء المدارس مفتوحة، ودعم المعلّمين للاستمرار، ومنح الأطفال فرصة التمسك بأمل الغد. ونحن نعبّر عن امتناننا لهذا الدعم. إن مسؤولية التعليم تقع أولًا على الدولة اللبنانية، وحكومتي ملتزمة حمايته. ونعتبر تعزيز وتمويل التعليم الرسمي — من المدارس الابتدائية وصولًا إلى الجامعة اللبنانية — أولوية وطنية. فلا تعليم من دون معلم مكرَّم ومسنود، ولا رسالة من دون مدارس قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات".

لتعزيز التنسيق اللبناني – السوري.. لجان مشتركة بحثت قضايا أمنية وقضائية حساسة
03:09

لتعزيز التنسيق اللبناني – السوري.. لجان مشتركة بحثت قضايا أمنية وقضائية حساسة

بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين.

وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا.

03:09

لتعزيز التنسيق اللبناني – السوري.. لجان مشتركة بحثت قضايا أمنية وقضائية حساسة

بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين.

وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا.

