خطة الجيش "مصدر طمأنة" للجميع.. والعبرة في التنفيذ (الشرق الأوسط) ​

ووصفت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها برّي، اللقاء بـ "الجيد"، معتبرة أن "مجرد حصوله إشارة إيجابية"، في حين اكتفى برّي بالقول: "ببركات ستنا مريم
كل شي منيح"، في إشارة إلى عيد مولد مريم العذراء
".
والتقى برّي بقائد الجيش الاثنين بعدما كانت خطة الجيش عُرضت يوم الجمعة الماضي في مجلس الوزراء
. ووصفت المصادر أجواء اللقاءات بالمريحة، مشيرة إلى "رضاه (برّي) عن الخطة، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في الاتصالات مع رئيسَي الجمهورية والحكومة قبل الجلسة، للتوصل إلى حلّ يبعد الانقسام والخلاف".
وقالت المصادر للشرق الأوسط: "خطة الجيش هي التي شكلت مصدر طمأنة للجميع".
ولكن المصادر تؤكد في المقابل أن "العبرة في التنفيذ"، مشددة على "ضرورة قيام إسرائيل
بما هو مطلوب منها لجهة وقف الانتهاكات والانسحاب من لبنان
وتسليم الأسرى".