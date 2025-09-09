بالرغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف اخطر المطلوبين

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء بمختلف الجرائم على كامل الأراضي اللّبنانية.– بتاريخ 26-08-2025 توافرت معلومات لدى مفرزة القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين في محلّة في عكّار، ويُدعى ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه /26/ مذكّرة توقيف بجرائم سرقة، وتسبّب بوفاة، وسرقة كابلات عائدة لمؤسّسة ، وسرقة أسلاك كهربائية، وتأليف عصابة سرقة، وإطلاق نار...بنتيجة المتابعة، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وداهمت منزله. وخلال المداهمة حاول الفرار، فلاحقته العناصر، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.بتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مسدّس حربيّ داخل آليّة جيب مركونة أمام المنزل، كان يستعملها في عمليّات السّرقة.– وفي سياقٍ متّصل، بتاريخ 27- 8- 2025 توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة عن وجود مطلوب في محلّة طريق عام منيارة- حلبا، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم إطلاق نار، ومحاولة قتل.على الفور، توّجهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة، وعملت على ملاحقة السيّارة التي كان على متنها. وخلال عمليّة التوقيف، حاول الفرار، وأطلق /5/ طلقات ناريّة، واصطدم بالآلية العسكريّة. فلاحقته عناصر القوّة، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه. بتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مسدّس حربيّ، وممشط، و/8/ طلقات صالحة للاستعمال.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة المُختصّ".