رجي: الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح حزب الله

قال رجي: "الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح في الحدودية في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقًا لقرار الحكومة بهذا الشأن".

