حاول قتح قنبلة بوجهة الدورية..وامن الدولة توقفه

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:



"في إطار متابعتها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها، نفّذت مديرية - الإقليمية في - مكتب الهرمل، مداهمة في بلدة أوقفت خلالها اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ب.ح.) بجرم ترويج مخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف، إلى جانب مبالغ مالية وأسلحة حربية.



وبحسب البيان، فإنه خلال عملية التوقيف، حاول أحد المطلوبين فتح رمانة يدوية بوجه عناصر الدورية.



وبالتحقيق معهما، اعترف الموقوفان بترويج المخدرات في مناطق عدة.



وقد أُحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى المختص بناءً على إشارته".