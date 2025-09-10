نعيم قاسم: مسؤولية الحكومة تحقيق السيادة يعني "إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية"

يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم، بعيداً عن ملف "السلاح"، ليتفرغ لمناقشة 11 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها بند التعيينات المختلفة.في هذا الإطار، سيتم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، خطوة تأخرت 23 عاماً، بعد أن قدم وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية للمرشحين الذين خضعوا للآلية المعتمدة.إلى جانب ذلك، يشمل البند تعيين مدير عام للجمارك وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك، في محاولة لإتمام التعيينات المهمة في الإدارة العامة.
تضامن عربي وخليجي مع دولة قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي، عنوان الاتصالات العربية في الساعات الماضية وبرز بالزيارة العاجلة لرئيس دولة الامارات العربية الى قطر، واتصال ولي العهد السعودي بامير قطر الشيخ تميم، وافضت الاتصالات الى قرار بعقد قمة عربية واسلامية الاثنين للوقوف الى جانب قطر وللبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها بوجه اسرائيل وخصوصا بعدما اعلنت الدوحة على لسان رئيس الوزراء الاحتفاظ بحق الرد، واصفا ما حصل بارهاب الدولة.