تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية

محليا، يصل موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، الى لبنان
ليلتقي الرؤساء
الثلاثة حيث سيركز بحسب معلومات الجديد على الشق الاقتصادي المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة اضافة الى دعم عملية اعادة الاعمار والجيش اللبناني من خلال تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان، في ما خص دعم الجيش، ومؤتمر اعادة الاعمار.
وانعقاد المؤتمرين يأتي بالتزامن مع المؤتمر الذي تعمل الحكومة اللبنانية
على تنظيمه لتشجيع الاستثمارات العربية
والغربية، والذي كان قد كشف الرئيس نواف سلام عنه في مقابلته التلفزيونية عبر الجديد،الا ان مصادر وزارية قالت للجديد إن الاتصالات لا تزال مستمرة مع المجتمع الدولي لضمان نجاح هذا المؤتمر.
واشارت مصادر للجديد الى ان زيارة لودريان كانت مقررة قبل التطورات التي حصلت في فرنسا واستقالة الحكومة والمظاهرات التي نظمت، وبالتالي فان الفرنسيين في الفترة الحالية يركزون اهتمامهم على الشأن الداخلي، اضافة الى اعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين حيث يعقد في الاليزيه لقاء مع الاعلاميين الخميس للاحاطة بالخطوات التي تنوي باريس القيام بها.
وتزامنا ايضا، يعقد مجلس الوزراء
عند الساعة الثالثة جلسة في القصر الجمهوري
لبحث جدول الأعمال المؤلف من احد عشر بندا، وتحت عنوان بند تعيينات مختلفة، سيتم تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وسيرفع وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية الى مجلس الوزراء بعدما خضع اصحابها للالية التي شارك فيها وزارة الطاقة ووزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
كما سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسمان المطروحان هما هادي عفيف وهو مدير في مجلس النواب
او سعيد لحود رئيس البحث عن التهريب في الجمارك، اضافة الى المجلس الاعلى للجمارك وفي المنصب الشيعي تم الاتفاق على اسم مصباح الخليل بعدما حلت عقدة نقله من مديرية التوجيه في الجيش للبناني الى رئاسة المجلس، كما تم الاتفاق على اسم فادي بو غاريوس في المقعد الماروني، وعن الطائفة السنية: لؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم.
وفي جدول اعمال الجلسة، سيعرض وزير المالية فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.