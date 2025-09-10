تعيينات جديدة في مجلس الوزراء.. وزيارة "لودريان" اقتصادية

تضامن وخليجي مع دولة قطر بعد الاعتداء الاسرائيلي، عنوان الاتصالات في الساعات الماضية وبرز بالزيارة العاجلة لرئيس دولة الامارات العربية الى قطر، واتصال ولي العهد السعودي بامير قطر الشيخ تميم، وافضت الاتصالات الى قرار بعقد قمة عربية واسلامية الاثنين للوقوف الى جانب قطر وللبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها بوجه اسرائيل وخصوصا بعدما اعلنت الدوحة على لسان رئيس الوزراء الاحتفاظ بحق الرد، واصفا ما حصل بارهاب الدولة.



محليا، يصل موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، الى ليلتقي الثلاثة حيث سيركز بحسب معلومات الجديد على الشق الاقتصادي المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة اضافة الى دعم عملية اعادة الاعمار والجيش اللبناني من خلال تنظيم مؤتمرين من اجل لبنان، في ما خص دعم الجيش، ومؤتمر اعادة الاعمار.



وانعقاد المؤتمرين يأتي بالتزامن مع المؤتمر الذي تعمل الحكومة على تنظيمه لتشجيع الاستثمارات والغربية، والذي كان قد كشف الرئيس نواف سلام عنه في مقابلته التلفزيونية عبر الجديد،الا ان مصادر وزارية قالت للجديد إن الاتصالات لا تزال مستمرة مع المجتمع الدولي لضمان نجاح هذا المؤتمر.



واشارت مصادر للجديد الى ان زيارة لودريان كانت مقررة قبل التطورات التي حصلت في فرنسا واستقالة الحكومة والمظاهرات التي نظمت، وبالتالي فان الفرنسيين في الفترة الحالية يركزون اهتمامهم على الشأن الداخلي، اضافة الى اعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين حيث يعقد في الاليزيه لقاء مع الاعلاميين الخميس للاحاطة بالخطوات التي تنوي باريس القيام بها.



وتزامنا ايضا، يعقد عند الساعة الثالثة جلسة في القصر لبحث جدول الأعمال المؤلف من احد عشر بندا، وتحت عنوان بند تعيينات مختلفة، سيتم تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وسيرفع وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية الى مجلس الوزراء بعدما خضع اصحابها للالية التي شارك فيها وزارة الطاقة ووزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.



كما سيتم تعيين مدير عام للجمارك والاسمان المطروحان هما هادي عفيف وهو مدير في او سعيد لحود رئيس البحث عن التهريب في الجمارك، اضافة الى المجلس الاعلى للجمارك وفي المنصب الشيعي تم الاتفاق على اسم مصباح الخليل بعدما حلت عقدة نقله من مديرية التوجيه في الجيش للبناني الى رئاسة المجلس، كما تم الاتفاق على اسم فادي بو غاريوس في المقعد الماروني، وعن الطائفة السنية: لؤي الحاج شحادة او هيثم ابراهيم.



وفي جدول اعمال الجلسة، سيعرض وزير المالية فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.