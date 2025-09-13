الرئيس سلام اتصل بالرئيس الفلسطيني.. ماذا دار بينهما؟

نشر رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، "اتصلت بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة "إعلان نيويورك" الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لشكرهم على رعايتهم لهذا "الإعلان" وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة فلسطين".