تسليم السلاح في البداوي.. والشاحنة الأولى "شبه" فارغة (شاهد الفيديو)

افتتح النائب حسن مراد "مركز الغد الصحي" في البقاع، وذلك برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، ومفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، إلى جانب فعاليات رسمية وروحية واجتماعية.
علّق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار حل الدولتين وكتب على صفحته على " أكس": "لا سلام عادلًا ودائمًا إلا بحل الدولتين. ١٤٢ نعم … طريق الدبلوماسية هي الأنجح" .