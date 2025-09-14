سلام في ذكرى اغتيال الجميل: لا خلاص للبنان إلا بالمصارحة والمصالحة

قمة عربية - اسلامية طارئة الإثنين.. مراسلة الجديد توافينا بالأجواء التحضيرية من الدوحة
قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، "نقول لشركائنا في الوطن لبنان يحتاج لاستراتيجية دفاع وطني او امن وطني ولكن هل أنجزت المهام السيادية للدولة؟ هل خرج الاسرائيلي من ارضنا؟ هل توقف العدوان على شعبنا وارضنا؟ هل استعدنا اسرانا؟ هل بدأت اعادة الاعمار؟ وعلام الاستعجال في اعطاء العدو وراعيه الاميركي اوراق قوة لبنان من دون اي مقابل فيما العدو يتوسع يوميا".
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة "أمل" من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون، أن "ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة بتاريخ 7 أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتيح للبنانيين التلاقي والتعاون لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي، وقطع الطريق أمام من يحاول تحويل المعركة من مواجهة العدوان الإسرائيلي وأطماعه إلى صراعات داخلية".