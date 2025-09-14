الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

سلام في ذكرى اغتيال الجميل: لا خلاص للبنان إلا بالمصارحة والمصالحة

2025-09-14 | 02:28
سلام في ذكرى اغتيال الجميل: لا خلاص للبنان إلا بالمصارحة والمصالحة
سلام في ذكرى اغتيال الجميل: لا خلاص للبنان إلا بالمصارحة والمصالحة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر موقع "إكس": "أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل … ويبقى شعاره لبنان ١٠٤٥٢ كم مربع".

وأضاف: "الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي".
سلام في ذكرى اغتيال الجميل: لا خلاص للبنان إلا بالمصارحة والمصالحة

محليات

نواف سلام

لبنان

