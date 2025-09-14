من الدوحة.. مراسلة الجديد تواكب الأجواء التحضيرية للقمة العربية الإسلامية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة "أمل" من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون، أن "ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة بتاريخ 7 أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتيح للبنانيين التلاقي والتعاون لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي، وقطع الطريق أمام من يحاول تحويل المعركة من مواجهة العدوان الإسرائيلي وأطماعه إلى صراعات داخلية".