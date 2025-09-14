الأخبار
محليات

في عرض البحر.. إشعال إطارات! (فيديو)

2025-09-14
في عرض البحر.. إشعال إطارات! (فيديو)
في عرض البحر.. إشعال إطارات! (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، أنه تم إشعال إطارات في عرض البحر في مدينة صور، وقد باشرت الاجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين".
وكانت الوكالة الوطنية قد نفت صحة وجود غارة على مدينة صور - منطقة الجمل البحرية، وأن الدخان في الاجواء ناجم عن قيام أحد الصيادين بإشعال إطارات وسط البحر على الصخور".

