كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
عبّر مسؤول أممي لصحيفة الجمهورية، من "مخاوف جدّية مما سمّاها تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان"، محذّراً من انّ "انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية".