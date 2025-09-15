الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)

2025-09-15 | 16:19
كما لم تروه من قبل.. &quot;مشعشعة&quot; في نفق نهر الكلب (فيديو)
كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)

مقطع فيديو من داخل سيارة أثناء مرورها في نفق نهر الكلب، يظهر النفق مضاءً بالكامل بعد أن ظل لعدة أشهر مظلماً بدون أي إضاءة. أمر لفت انتباه المارة وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

شاهد الفيديو:

مقالات ذات صلة
كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)

محليات

نفق نهر الكلب

نهر الكلب

لبنان

كهرباء لبنان

اقرأ ايضا في محليات

على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير
02:29

على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

02:29

على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:18

تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

02:18

تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
00:40

مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

عبّر مسؤول أممي لصحيفة الجمهورية، من "مخاوف جدّية مما سمّاها تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان"، محذّراً من انّ "انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية".

00:40

مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)

عبّر مسؤول أممي لصحيفة الجمهورية، من "مخاوف جدّية مما سمّاها تطورات دراماتيكية على جبهة لبنان"، محذّراً من انّ "انسداد أفق الحلول الديبلوماسية من شأنه أن يرفع وتيرة التصعيد العسكري بشكل خطير على جانبي الحدود، ونرى انّ احتمالات التصعيد كبيرة وقوية".

على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير
02:29
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
02:18
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
00:40
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)
00:37
ملف "حصر السلاح".. إلى "الجمود التام"! (الديار)
00:30
أميركا تريد من لبنان تنفيذ الورقة.. وفرصة أخيرة! (نداء الوطن)
00:27
