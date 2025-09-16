تخلى عن ارض الأحلام واختار لبنان.. أميركي يروي لـ "الجديد"

View this post on Instagram
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.
أحيا التنظيم الشعبي الناصري في صيدا الذكرى السنوية لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمهرجان أقيم في ساحة الشهداء تحت شعار "ذكرى الانطلاقة... عهدٌ يتجدّد بأن النضال باقٍ ما بقي الوطن".